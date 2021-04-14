وصول سعد الحريري إلى موسكو

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى موسكو بزيارة سيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين.

وقال الحريري في تغيردة عبر "تويتر" إن حفل استقبال رسمي أقيم له في مطار موسكو، حيث كان على رأس مستقبليه الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والسفير اللبناني في موسكو شوقي أبو نصار ومبعوثه الخاص إلى روسيا جورج شعبان.

وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم إلى العاصمة الروسية #موسكو، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين.

وقد أقيم للرئيس الحريري استقبال رسمي في مطار موسكو،

١/٢ pic.twitter.com/cErs6rnM1a — Saad Hariri (@saadhariri) April 14, 2021

وكان شعبان كشف يوم أمس الثلاثاء أن الحريري يعتزم أن يطلب مساعدة اقتصادية من روسيا، مبينا أن الطلب يتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: RT