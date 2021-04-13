وكالة: الحريري يعتزم طلب مساعدة اقتصادية من روسيا

يعتزم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن يطلب مساعدة اقتصادية من روسيا، حسبما نقلت كالة "سبوتنيك" الروسية عن مبعوث خاص للحريري اليوم الثلاثاء.

وأوضح جورج شعبان، مبعوث الحريري للشؤون الروسية، أن الطلب يتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال شعبان: "لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، منذ بدء الاحتجاجات يعيش أزمة سياسية، ويحتاج لبنان إلى مساعدات اقتصادية و سياسية، ولهذا يزور رئيس الوزراء الحريري، لأنه يعلم أن لروسيا علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني".

وردا على سؤال عما إذا كان الحريري سيطلب مساعدات اقتصادية من روسيا، أجاب شعبان: "طبعا، لبنان يحتاج إلى مساعدات اقتصادية في مختلف القطاعات، وسنعرف أين يمكن أن تساعد روسيا، كما سيطلب المساعدة الروسية باللقاحات كمساعدة من روسيا وكذلك حجز كمية من اللقاحات للحكومة اللبنانية، حيث أن كورونا ينتشر بلبنان ونحتاج إلى تطعيم أغلبية السكان، وبما أن اللقاح الروسي سبوتنيك V يعتبر من افضل اللقاحات".

وحول ما إذا كان الحريري سيطلب من روسيا المساهمة في حل مسألة تشكيل الحكومة في لبنان قال المبعوث الخاص: "طبعا، سوف يطلب من روسيا بما أنها تملك علاقات جيدة مع كافة القوى اللبنانية والإقليمية، واستخدام وزنها السياسي للمساعدة في الخروج من المأزق السياسي في لبنان".

ونوه شعبان إلى أن "لبنان يعاني في مجال الطاقة و توليد الكهرباء، ويحتاج لبناء محطات توليد كهرباء تأمن تغذية البلاد بالكهرباء 24 ساعة يوميا لذلك سنتوجه إلى روسيا لمعرفة لمعرفة إين يمكنها أن تساعد لبنان في هذا القطاع وغيره".

وكان الحرير قد أعلن مساء الاثنين أنه سيتوجه الأربعاء إلى موسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين.

المصدر: "سبوتنيك"