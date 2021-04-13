رئيس مجلس الدوما الروسي: على أمريكا أن تتزحزح!

أعرب رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، عن قناعته بأن الأوان قد حان للولايات المتحدة لكي تفسح المجال لروسيا في سابقها معها.

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وقال فولودين وهو يتحدث عن الولايات المتحدة: "ندخل في مرحلة يتعين على روسيا فيها أن تحتل مركزا لائقا بها وعلى طرف ما أن يتزحزح".

وتابع فولودين قائلا إن الولايات المتحدة تحاول إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية وملحمة استكشاف الفضاء الكوني، أما في مجال الرياضة فتحاول منع مشاركة رياضيين أقوياء في الألعاب الأولمبية، كما أنها تتلاعب بموضوع التطعيم ضد فيروس كورونا حرصا منها على الأرباح من بيع اللقاحات الأمريكية.

وقال فولودين إن "الملف الفضائي يكتسب في هذه الظروف أهمية بالغة، بما في ذلك الأهمية السياسية"، مضيفا: "الأقوياء سيعترفون بفوز خصمهم أما الضعفاء فسوف يتكتمون عليه. وكما أنه لا يمكن القول إن الولايات المتحدة ضعيفة فذلك يعني أن قوتها تتراجع".

المصدر: "نوفوستي"