روسيا.. اعتقال أستاذ في علوم الفيزياء بتهمة الخيانة العظمى

أصدرت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء قرارا باعتقال فاليري غولوبكين، أستاذ معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، للاشتباه بارتكابه جريمة خيانة عظمى.

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وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" أوضح المكتب الإعلامي لمحكمة حي "ليفورتوفو" في موسكو أن غولوبكين تم حبسه احتياطيا لمدة شهرين أي حتى 12 يونيو.

وبحسب موقع معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، فإن فاليري غولوبكين يعمل أستاذا في قسم الميكانيكا النظرية والتطبيقية للأجهزة الهوائية والمائية، وتشمل دائرة اهتماماته العلمية انسياب مكونات أجهزة طائرة وتحسين الأشكال الدينامية الهوائية.

من جانبه، ذكر عميد المعهد نيكولاي كودريافتسيف أن عمل غولوبكين فيه ينحصر في إلقاء محاضرات مرة أو مرتين في الشهر لطلاب الصف الرابع، أما وظيفته الرئيسية فهي عمله في معهد "جوكوفسكي" المركزي للديناميكية الهوائية والمائية.

وأكد المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أن غولوبكين لم يملك وصولا إلى معلومات تشكل أسرار دولة.

وتصل عقوبة السجن بتهمة الخيانة العظمى في روسيا إلى ما بين 12 و20 عاما.

وتبقى تفاصيل القضية مجهولة بسبب فرض صفة السرية على مواد التحقيق.

وأشارت محامي الدفاع عن غولوبكين إلى أن الأستاذ الذي يناهز عمره 70 عاما، لا يعترف بارتكابه الخيانة، مؤكدة عزمه الطعن في قرار حبسه.

المصدر: وكالات روسية