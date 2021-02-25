محكمة روسية تقضي بسجن رجل ثماني سنوات بتهمة الخيانة

قضت محكمة زابايكال على المواطن الروسي فلاديمير فاسيليف بالسجن المشدد ثماني سنوات بتهمة الخيانة العظمى.

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وذكرت الخدمة الصحفية للمحكمة، أن الرجل أدين بجمع ونقل معلومات، تعد من أسرار الدولة، إلى دوائر استخباراتية أجنبية.

وبعد قضاء فترة السجن الرئيسة، سيجري تقييد حرية فاسيلييف لمدة عام آخر.

وكانت المحكمة عقدت جلساتها خلف أبواب مغلقة، ودخل الحكم حيز التنفيذ، فيما لم يكشف عن تفاصيل المؤامرة بسبب الطبيعة السرية في مثل هذه الحالات.

وتشير إحصائيات دائرة القضاء التابعة للمحكمة العليا الروسية، إلى أنه يحكم كل عام على ما بين أربعة إلى ستة روس بتهمة الخيانة العظمى، إلا أن عام 2016 شهد زيادة بلغت 14 حكما في وقت متزامن.

المصدر: نوفوستي