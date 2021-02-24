بوتين: أمن مواطنينا على رأس أولوياتنا والإرهاب أكبر تحد عالمي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن حماية المواطنين الروس من التهديدات الداخلية والخارجية على رأس أولويات قيادة البلاد، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه العالم هو الإرهاب.

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع أجهزة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مستوى التحديات الأمنية، التي يواجهها العالم، مثل الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، لم يتراجع.

وأشاد بوتين بعمل الاستخبارات الروسية، مشيرا إلى أنها تمكنت من أحباط نشاط 72 عنصرا استخباراتيا أجنبيا العام الماضي وحده.

المصدر: نوفوستي