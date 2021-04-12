بوتين يضع الزهور عند النصب التذكاري ليوري غاغارين رائد الفضاء الأول

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لرائد الفضاء الأول يوري غاغارين في مدينة إنجلز في مقاطعة ساراتوف الروسية.

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يذكر أن النصب أقيم في إنجلز عام 2011 في مكان هبوط غاغارين بعد أول تحليق في الفضاء حول كوكب الأرض في 12 أبريل 1961.

وخلال زيارته لـ"حديقة رواد الفضاء" في المدينة، غرس بوتين أرزة في "رابية الأرز" التذكارية هناك، بينما قامت رائدة الفضاء الأولى فالنتينا تيريشكوفا بسقاية الغرسة.

وعلم سابقا أن بوتين سيزور مقاطعة ساراتوف للقاء محافظها فاليري رادايف ويعقد اجتماعا عبر الفيديو حول تطوير قطاع الفضاء، يشارك فيه نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف ورئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين.

المصدر: "إزفيستيا"