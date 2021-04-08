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35 عاما على ظهور مصطلح "بيريسترويكا"..أين نطق به غورباتشوف اول مرة؟

أخبار روسيا

35 عاما على ظهور مصطلح
Sputnik
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شهد يوم 8 أبريل من عام 1986 أول تداول لمصطلح أصبح شائعا على المستوى الدولي في وقت لاحق وهو "بيريسترويكا".

 

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وظهر مصطلح "بيريسترويكا" إلى الوجود لأول مرة خلال زيارة قام بها ميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، إلى مصنع للسيارات في مدينة تولياتي.

 

 وفي ذلك اليوم وصف غورباتشوف ما يحدث في  الاتحاد السوفيتي من تغيرات بـ"بيرسترويكا" وتعني إعادة البناء.

ودخل مصطلح "بيريسترويكا" المعجم السياسي الدولي، وأصبح علامة فارقة لحدث مدو أفضى إلى انحلال الاتحاد السوفيتي وما صاحبه من تقلبات كبرى.

المصدر: RT

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