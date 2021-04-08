35 عاما على ظهور مصطلح "بيريسترويكا"..أين نطق به غورباتشوف اول مرة؟

شهد يوم 8 أبريل من عام 1986 أول تداول لمصطلح أصبح شائعا على المستوى الدولي في وقت لاحق وهو "بيريسترويكا".

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وظهر مصطلح "بيريسترويكا" إلى الوجود لأول مرة خلال زيارة قام بها ميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، إلى مصنع للسيارات في مدينة تولياتي.

8.04.1986 Михаил Горбачев во время пребывания на ВАЗе впервые употребил слово «перестройка». pic.twitter.com/VQ3tDKvLlr — Исторические Фото (@HistoryFoto) April 8, 2021

وفي ذلك اليوم وصف غورباتشوف ما يحدث في الاتحاد السوفيتي من تغيرات بـ"بيرسترويكا" وتعني إعادة البناء.

ودخل مصطلح "بيريسترويكا" المعجم السياسي الدولي، وأصبح علامة فارقة لحدث مدو أفضى إلى انحلال الاتحاد السوفيتي وما صاحبه من تقلبات كبرى.

المصدر: RT