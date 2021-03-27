مترجم غورباتشوف يقدم كتابه حول السياسة الخارجية السوفيتية في زمن الـ"بيريسترويكا"

قدم بافل بالاجتشينكو المترجم الشخصي للرئيس السوفيتي الأخير ميخائيل غورباتشوف كتابه الذي يعرض فيه رؤيته للسياسة الخارجية السوفيتية في زمن إصلاحات غورباتشوف الـ"بيريسترويكا".

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وكشف بالاجتشينكو أن كتابه وعنوانه "مهنة وزمن.. مذكرات المترجم الدبلوماسي" يعتمد على ثلاثة مصادر، أولها ذاكرته وبعض تدويناته، وثانيها كتابه السابق الذي نشر باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة عام 1997، أما الثالث فهو المواد الأرشيفية الروسية والأمريكية، بما فيها نصوص المحادثات بين زعيمي البلدين.

وأشار الكاتب إلى أنه يجادل على صفحات كتابه بعض التقييمات السلبية للسياسة الخارجية السوفيتية في حقبة ميخائيل غورباتشوف، مضيفا أنه ألقى الضوء على العديد من اللحظات الدرامية من تنظيم وإجراء المحادثات السوفيتية الأمريكية.

كما أعرب بالاجتشينكو عن أمله في أن يجد الدبلوماسيون الروس في كتابه ما قد يسهل عليهم إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

المصدر: "تاس"