الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تحت الـ9 آلاف لليوم الرابع

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الرابع على التوالي أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصد 8294 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 8328 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (1585 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (705 حالات).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 374 حالة وفاة (مقابل 389 وفاة أمس)، فيما تماثل 9445 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و606162 إصابة مؤكدة، منها 101480 حالة وفاة، و275202 حالة نشطة، وأربعة ملايين و229480 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى الآن أكثر من 122.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 249 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT