تغريم موقع "تويتر" 6.5 مليون روبل في روسيا

فرضت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، غرامتين على موقع "تويتر" قدرهما 6.5 مليون روبل، بسبب رفضه إزالة معلومات تضم دعوات إلى القاصرين للمشاركة في تظاهرات الاحتجاج غير المرخصة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن تصريح المكتب الصحفي للمحكمة: اعترفت المحكمة بمسؤولية الشركة التي كانت تواجه تهمة إهمال نظام الحد من الوصول إلى المعلومات التي يجب الحد من الوصول إليه وفق القانون الروسي، وفرضت عليها غرامة قدرها 3.2 مليون روبل".

وبعد فترة قصيرة أصدرت المحكمة قرارا آخر مشابها للقرار الأول وفرضت غرامة أخرى على "تويتر" قدرها 3.3 مليون روبل.

وتدرس هذه المحكمة، اليوم الجمعة، 3 بروتوكولات أعدتها المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الجماهيري ضد كل من شركتي "فيسبوك" و"تويتر" بتهمة إهمال نظام الحد من الوصول إلى المعلومات التي يجب الحد من الوصول إليها، مما يمكن تغريم كل منهما ما يصل إلى 4 ملايين روبل لكل من هذه البروتوكولات.

المصدر: تاس