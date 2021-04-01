الاستخبارات الروسية: رد الاتحاد الأوروبي حول "سبوتنيك V" يؤكد أن هذا الموضوع مؤلم له

اعتبرت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن رد بروكسل على بيانها حول محاولات تشويه صورة لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا يؤكد مدى إيلام هذا الموضوع للمسؤولين الأوروبيين.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن تصريحاتها الصادرة يوم 30 مارس حول نهج الاتحاد الأوروبي من تلقيح السكان لم تبق دون انتباه من بروكسل.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي "رفض الاعتراف بأن محاولات بعض المسؤولين الأوروبيين لتشويه صورة اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا يمثل تهديدا لصحة وحياة مئات آلاف الأوروبيين".

وتابعت الهيئة: "نعتبر أن مثل هذا الرد من قبل الاتحاد الأوروبي يمثل دليلا على أننا تطرقنا موضوعا مؤلما بالنسبة للاتحاد الأوروبي. بروكسل فشلت في إيجاد حجج مستندة إلى الحقائق، مكتفية بالإشارة إلى أن بيانا يفتقد حسب قولها روابط إلى أي مصادر تؤكد هذه الاتهامات".

المصدر: "تاس"