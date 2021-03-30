القنصلية الروسية في نيويورك من دون اتصال بالفاكس مع موسكو

أبلغت القنصلية الروسية في نيويورك بأن البعثة الدبلوماسية لم يكن لديها اتصال فاكس مع موسكو لعدة أشهر.

وقال مصدر في القنصلية: "لم يتم حل المشكلة مع خدمة الفاكس.. لقد نقلنا شكوانا هذه إلى مكتب نيويورك للبعثات الخارجية لوزارة الخارجية.. نحن نتحدث عن أحد خطوط الفاكس الرسمية لدينا، وقد تمت الإشارة إليه في كل مكان في اتصالنا التفاصيل".

وأضاف: "لم نتمكن على هذا الخط من إرسال رسائل فاكس إلى روسيا منذ عدة أشهر، إذ تظهر الحاجة لهذا الأمر كل يوم، وكانت هناك حالات لم يكن من الممكن فيها إرسال فاكس إلى واشنطن".

وأشار المصدر، إلى "وجود مشاكل فنية في شركة (فيرزون Verizon)، وهي شركة الهاتف التابعة للقنصلية، مضيفا، "لسبب ما لم يتم معالجة المشكلة لفترة طويلة، وهذا يثير تساؤلات".

يذكر أن القنصلية العامة أعلنت عن المشكلة، لأول مرة، منذ يناير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"