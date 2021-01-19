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موسكو تعلق على قطع الخطوط الهاتفية عن القنصلية الروسية في نيويورك

أخبار روسيا

موسكو تعلق على قطع الخطوط الهاتفية عن القنصلية الروسية في نيويورك
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية - أرشيف
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تخطر نظيرتها الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية في القنصلية الروسية في نيويورك ولم تطلب المساعدة.

وأشارت الخارجية إلى أنها أوصت الدبلوماسيين بالاتصال بالشركة التي تقدم خدمات الاتصالات.

وأفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بأن "الجانب الأمريكي قطع خطوط هاتف القنصلية العامة الروسية في نيويورك منذ 18 يناير، وهناك انقطاعات في الإنترنت".

من جهته، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "السلطات الروسية لم تبلغ الخارجية الأمريكية ولم تطلب مساعدتنا في ما يتعلق بأي مشاكل تتعلق بتشغيل خطوط الهاتف في قنصليتها في نيويورك".

وأضاف: "إذا كان صحيحا فهم في مأزق حقا، عليهم الاتصال على الفور بالشركة التي تقدم خدمة الهاتف".

المصدر: "نوفوستي"

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