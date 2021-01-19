بعثة موسكو: قطع الخطوط الهاتفية عن القنصلية الروسية في نيويورك

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة أن السلطات الأمريكية قطعت الخطوط الهاتفية عن مبنى القنصلية الروسية في نيويورك.

وقال مصدر في البعثة لوكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية أن "جميع الخطوط الهاتفية للقنصلية العامة تم قطعها بالكامل، منذ 18 يناير، من قبل الجانب الأمريكي"، مضيفا أن القنصلية تواجه أيضا انقطاعات في وصول موظفيها إلى شبكة الإنترنت، مما يجعل المواطنين الروس يواجهون صعوبات في الاتصال بالقنصلية.

وذكر المصدر أيضا أن الجانب الأمريكي يفسر هذا الوضع بمشاكل فنية لا تزال طبيعتها مجهولة، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن وضع غير مسبوق.

وفي وقت سابق، أخبرت راديو "سبوتنيك" الروسي عن قرار الولايات المتحدة إنهاء عمل قنصليتيها في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورغ الروسيتين.

المصدر: راديو سبوتنيك