بوتين يتحدث عن عدد الأطفال المهاجرين الذين يجب أن يكونوا في المدارس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب أن تكون نسبة الأطفال المهاجرين في المدارس الروسية بحيث يتاح تكييفهم مع البيئة اللغوية والثقافية، وتفادي ما يحدث في أوروبا وأمريكا.

وقال في اجتماع لمجلس العلاقات القومية: "في بعض البلدان الأوروبية، وفي الولايات المتحدة، عندما يصل مستوى الأطفال المهاجرين في المدرسة إلى نسبة معينة، يأخذ السكان المحليون أطفالهم من هذه المدارس... ويتم إنشاء مدارس هناك يدرس فيها في الواقع أطفال مهاجرون بنسبة 100%".

وشدد، على أنه "في روسيا لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بتطور مثل هذا النوع من الأحداث".

وأضاف: "الآن لا توجد وصفات جاهزة، ولكن من الواضح تماما أن عدد الأطفال المهاجرين في مدارسنا يجب أن يكون بالحجم الذي يسمح لهم ذلك رسميا، ولكن في الواقع، بالتكيف بشكل عميق مع بيئة اللغة الروسية.. وليس فقط اللغة بل الثقافة بشكل عام، حتى يتمكنوا من الانغماس في قيمنا الروسية العريقة".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا لا تواجه حتى الآن مثل هذه المشكلة الحادة في ما يتعلق بالتدفق غير المنضبط للمهاجرين"، مشيرا إلى "الحاجة إلى مراقبة تطور الوضع عن كثب، لاسيما في المدن الكبرى".

وشدد الرئيس الروسي على أن "هذه إحدى المشاكل التي تتطلب نظرة عملية للقضية القائمة".

المصدر: "نوفوستي"