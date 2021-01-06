عدد الأجانب الذين نالوا الجنسية الروسية العام الماضي ارتفع بمقدار الثلث

قالت وزارة الداخلية الروسية، إن أكثر من 560 ألف مواطن أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية في عام 2020.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2020، تم منح جنسية روسيا الاتحادية لأكثر من 563 ألف أجنبي، وهو ما يزيد بنسبة 32٪ عن نفس الفترة من عام 2019".

وذكرت الوزارة، أن هذه الزيادة ترتبط ببدء سريان، التغييرات التشريعية التي تنص على تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية، لفئات معينة من المواطنين الأجانب. والحديث في المقام الأول، يدور عن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

بشكل عام، انخفض عدد الأجانب في روسيا بشكل كبير العام الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية: "في عام 2020، بلغ عدد الأجانب في روسيا حوالي 6 ملايين شخص، منهم مليون شخص يعيشون بتصريح إقامة مؤقت أو تصريح إقامة".

المصدر: تاس