روسيا.. انهيار 7 شقق إثر انفجار للغاز في مبنى سكني

أعلن رئيس الخدمة الصحفية بفرع وزارة الطوارئ الروسية في جمهورية تتارستان أندريه روديغين، عن انهيار 7 شقق إثر انفجار للغاز في مبنى متعدد الطوابق في مدينة زيلينودولسك.

وقال: "تلقينا نداء حول وقوع انفجار نتيجة وقوع تسرب للغاز في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق ومدخل واحد في شارع لينين في مدينة زيلينودولسك.. لم يكن هناك حريق".

وأضاف: "عملية إخلاء السكان جارية، وتم إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض، حيث نقلت إلى مركز صحي لتلقي الرعاية الطبية".

وأكد أن الحادث أدى إلى انهيار 6 شقق في الطابق السابع وشقة واحدة في الطابق الثامن، مشيرا إلى العثور على رجل ميت واحد، فيما نقل 3 أشخاص إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المبنى يحتوي على 50 شقة، فيما يشارك في إزالة آثار الحادث 59 عنصرا و20 آلية.

المصدر: RT