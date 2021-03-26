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إصابة 5 أشخاص بانفجار منزل في منطقة موسكو الجديدة

أخبار روسيا

إصابة 5 أشخاص بانفجار منزل في منطقة موسكو الجديدة
Sputnik
حوادث الغاز في موسكو - أرشيف
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أدى انفجار أسطوانة غاز في منزل خاص في منطقة موسكو الجديدة، إلى إصابة 5 أشخاص بينهم طفل.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه "وفقا للتحقيق الأولي، وقع الحادث في مبنى سكني خاص يقع في حي موسكوفسكي في موسكو الجديدة، إثر تسرب للغاز وانهيار لاحق لسقف المبنى السكني".

وأضاف: "أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل".

وفتح المحققون قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الفقرة "ج" من الجزء 2 من الفقرة 238 من القانون الجنائي لروسيا (تقديم خدمات لا تفي بمتطلبات السلامة، مما يؤدي إلى ضرر جسدي خطير بسبب الإهمال).

ووجه حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف في وقت سابق، بإنشاء آلية لتفتيش إضافي للمنازل بمعدات الغاز بعد حالة الطوارئ في منطقة "خيمكي".

المصدر: RT

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