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إصابة شخص جراء حريق نتج عن تسرب للوقود في نهر أوب في روسيا

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إصابة شخص جراء حريق نتج عن تسرب للوقود في نهر أوب في روسيا
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الحريق الناجم عن كسر أنبوب لخط وقود يمر عبر نهر أوب في روسيا
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أصيب شخص واحد بجروح خفيفة جراء حريق اندلع مساء اليوم السبت في مجرى نهر أوب في مقاطعة تيومين الروسية.

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وقال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية أن حالة الجريح الذي أصيب بحروق في وجهه وظهره لم تتطلب إدخاله إلى المستشفى.

ومساء اليوم، تسبب حدوث كسر في خط أنبوب للمشتقات النفطية يمر بقاع نهر أوب في تسرب كمية من الوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطح المياه، بلغت مساحته ألف متر مربع.

وقالت شركة "سيبور تيومين غاز" مالكة الأنبوب إنه تم السيطرة على الحريق وأن الحادث لا يهدد حياة السكان أو البيئة.

المصدر: تاس

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