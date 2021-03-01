السيطرة على حريق داخل مستودع قرب موسكو

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع لمصنع المنتجات المقاومة للحرارة في أودينتسوفو.

وذكر المصدر، أن النيران اندلعت على مساحة 2400 متر مربع.

وأضاف: "تمكن رجال الإطفاء في الساعة الثالثة و7 دقائق من صباح اليوم، من السيطرة على النيران ومنع انتشارها اللاحق".

في وقت سابق، أفادت المديرية باندلاع حريق في مستودع المنتجات الجاهزة في المصنع.

ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات.

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