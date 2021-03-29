لجنة الانتخابات الروسية: حملة انتخابات الدوما المقبلة ستكون صعبة للغاية

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا إن حملة انتخابات مجلس الدوما المقبلة ستكون "صعبة للغاية"، وشككت في مدى استعداد جميع الدول لتقييم هذه الانتخابات بموضوعية.

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وفي تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين عقب إعادة انتخابها رئيسة للجنة لـ5 سنوات جديدة، قالت بامفيلوفا: "لقد تغير الوضع في العالم بشكل كبير وليس فقط بسبب الوباء، وظهر هناك عدد من المشاكل سواء خارج البلاد أو داخلها، لذلك ندرك أن هذه الحملة ستكون صعبة للغاية من مختلف النواحي".

وأضافت: "أعتقد أنه ليست كل الدول مهتمة بتقييم نزيه وموضوعي لهذه الانتخابات.. لكننا منفتحون وسنوجه الدعوات إلى الجميع للمشاركة في مراقبة سير الانتخابات".

وذكرت بامفيلوفا أن لجنة الانتخابات الروسية تعتزم أن تبحث في أبريل أو مايو مع ممثلي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مسألة تنظيم المراقبة على سير انتخابات مجلس الدوما المقررة في سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات