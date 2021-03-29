بوتين يعبر عن أمله بإجراء حملة انتخابية لائقة

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن تسمح احترافية أفراد لجنة الانتخابات المركزية الروسية بإجراء الحملة الانتخابية البرلمانية القادمة على مستوى لائق.

وقال بوتين في كلمة ترحيب وجهها إلى الأعضاء الجدد للجنة الانتخابات المركزية الروسية وضيوف جلستها التنظيمية الأولى: "أنا متأكد من أن الاحترافية والتمسك الثابت بالتقاليد التي أرساها الأسلاف، ستسمح لكم بإجراء الحملة الانتخابية الفدرالية القادمة على مستوى لائق.

وأضاف: "ومن المهم مبدئيا بالنسبة للبلاد ولتطورها ولسيادتها بأن تعكس نتائج الانتخابات القادمة الإرادة الحقيقية للمواطنين الروس".

المصدر: نوفوستي