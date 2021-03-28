بوتين يكشف عن أسلوبه في تقوية مناعته

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسلوبه في تقوية مناعته بواسطة استحمامه بالماء البارد والساخن.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد، صرح بوتين بأنه اعتاد على أخذ حمامات باردة وساخنة، لكن بإمكانه الاستغناء عن هذا الإجراء في ظروف معينة.

وقال: "هذا ما أفعله كل يوم تقريبا. أما إذا لم تكن هناك حمامات، فآخذ الدش الساخن والبارد. إنه إجراء بسيط لكنه فعال جدا وصحيح أنه يقوي المناعة إلى حد ما".

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين أخذ لقاحا ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، بانتظار حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح، دون أن يكشف عن نوعه.

المصدر: "نوفوستي"