بوتين يهنئ اليهود الروس بعيد الفصح

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ اليهود الروس، بحلول عيد الفصح اليهودي.

وأشار الرئيس بوتين، إلى العمل الكبير والمطلوب الذي تقوم به المنظمات اليهودية والهادف لتطوير العلاقات الإنسانية الدولية.

وأضاف بوتين، في تهنئته: "هذا العيد، الذي يحظى بمكانة متميزة وخاصة لدى أتباع الديانة اليهودية، يتمتع بقيمة تاريخية وروحية -أخلاقية دائمة".

ونوه بوتين، بأن "هذا العيد يعيد إلى أذهان المؤمنين اليهود، أحداث العصور القديمة - تحرير الشعب اليهودي من العبودية، وانتصار المثل العليا للحرية والخير والعدل".

كما أشار بوتين إلى الدور الكبير للمنظمات اليهودية في الحفاظ على تقاليد أسلافهم، وتعزيز مؤسسة الأسرة.

وشدد الرئيس الروسي، على أهمية ما تقوم به المنظمات اليهودية في روسيا، من أجل الحفاظ على العادات والتقاليد الدينية والوطنية والثقافية للأسلاف، والمثابرة وبذل الجهود الكبيرة في مجال تعزيز مؤسسة الأسرة وتعليم الشباب.

وامتدح بوتين، دور هذه المنظمات في العمل الرامي إلى الحفاظ على السلام والوئام في المجتمع، وتطوير العلاقات الإنسانية الدولية.

المصدر: تاس