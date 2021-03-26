بوتين: الحلول التكنولوجية الجديدة تخلق مخاطر جديدة للعالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحلول التكنولوجية الجديدة تخلق مخاطر جديدة، مما يؤثر بشكل ملموس في الوضع على الساحة الدولية.

وأشار بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي اليوم الجمعة إلى أن "الفضاء الرقمي العالمي كثيرا ما يصبح مجالا للمواجهة المعلوماتية الشرسة، والمنافسة غير النزيهة والهجمات السيبرانية".

وأضاف أن "الفضاء الرقمي يستغل من قبل الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإجرامية، وهناك مخاطر محتملة كثيرة سواء على الأمن العام في العالم أو على دول منفردة، وسيادتها ومصالحها الوطنية".

وأعاد بوتين إلى الأذهان أن روسيا كانت بين الدول الأولى التي دعت المجتمع الدولي لتوحيد الجهود والعمل المشترك في هذا المجال الجديد.

وقال: "نعتبر أنه من الضروري عقد اتفاقيات دولية شاملة تهدف إلى منع وقوع النزاعات وبناء شراكة متبادلة المنفعة في الفضاء المعلوماتي العالمي من أجل ضمان استخدامه لأغراض تنمية كل الدول بشكل مستدام وتوفير الظروف المواتية للأبحاث العلمية والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة والتصدي للمخاطر المحتملة".

وأعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف في ختام الاجتماع أن المجلس صادق على مشروع قرار حول "أسس سياسة الدولة في مجال أمن المعلوماتية الدولي".

المصدر: RT