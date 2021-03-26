نائبة العمدة: نسبة المناعة ضد كورونا في موسكو تقترب من 50٪

قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، إن حوالي 44٪ من سكان العاصمة الروسية، يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا مؤشر عال إلى حد ما.

وأضافت المسؤولة: "نقوم بشكل منهجي بقياس مستوى مناعة السكان، ويمكن القول إن 43-44٪ من سكان موسكو لديهم بشكل متوسط أجسام مضادة من نوع G. وهذا رقم مرتفع إلى حد ما، يسمح للمدينة بأن تعيش حياة طبيعية تقريبا مع الحد الأدنى من القيود".

ووفقا لنائبة العمدة، فقد تم تطعيم ما يقرب من مليون شخص بالمكون الأول من اللقاحات في موسكو، وحوالي 80٪ منهم تم تطعيمهم بالمكون الثاني.

المصدر: نوفوستي