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بوتين يعلن عن موعد تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا

أخبار روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا غدا الثلاثاء.

وجدد الرئيس الروسي تأكيده على أن اللقاح ضد فيروس كورونا يبقى أمرا طوعيا.

وفي نفس السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن تطعيم الرئيس الروسي لن يكون في شكل حدث علني.

وحول اللقاح الذي سيتم اعتماده لتطعيم الرئيس الروسي قال بيسكوف إنه سيتم اعتماد أحد اللقاحات الروسية الثلاثة، مؤكدا أنها" كلها جيدة وموثوقة".

المصدر: RT + تاس

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