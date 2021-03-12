موسكو تطالب "غوغل" برفع جميع القيود عن فيلم حول القرم

بعثت الهيئة الروسية للرقابة في مجال الإعلام رسالة إلى شركة "غوغل"، طالبتها فيها بإزالة جميع القيود عن فيلم "القرم الطريق إلى الوطن" في أسرع وقت ممكن.

وقال مؤلف الفيلم الصحفي أندريه كوندراشوف، إن "عدد مشاهدات الفيلم يزداد مع اقتراب حلول ذكرى عودة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى الوطن الأم روسيا".

وأضاف: "الفيلم يحظى باهتمام تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات".

وتابع: "لا يريد موقع يوتيوب أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من مشاهدة الحقيقة ولذلك يقوم الموقع بطريقته المعتادة بتعطيل حق المواطنين الروس في الحصول على المعلومة".

وفرض موقع "يوتيوب" قيودا على الوصول إلى الفيلم الذي وصفه بـ"غير المقبول"، أو "المهين لقسم من الجمهور"، حيث تم وضع العلامة الخاصة بذلك على غلاف الفيلم المنشور على "YouTube channel Russia-24".

المصدر: "نوفوستي"