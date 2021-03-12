"يوتيوب" يفرض قيودا على فيلم "القرم.. طريق العودة إلى الوطن" ويصفه "بالمهين"

فرض موقع "يوتيوب"، قيودا على الوصول إلى فيلم "القرم.. طريق العودة إلى الوطن"، ووصفه بـ "غير مقبول" أو "المهين لقسم من الجمهور".

وتم وضع العلامة الخاصة بذلك على غلاف الفيلم المنشور على "YouTube channel "Russia-24.

من جانبه قال مؤلف الفيلم، الصحفي أندريه كوندراشوف، إن عدد مشاهدات هذا الفيلم يزداد مع اقتراب حلول ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، مع الوطن الأم روسيا. وذكر كوندراشوف، أن الفيلم يحظى باهتمام تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.

وأضاف الصحفي: "لا يريد موقع يوتيوب أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس، من مشاهدة الحقيقة. ولذلك يقوم الموقع بطريقته المعتادة، بتعطيل حق المواطنين الروس في الحصول على المعلومات".

وأشار كوندراشوف إلى أن "يوتيوب"، اتخذ موقفا مشابها من فيلم "بيسلان" للمخرج ألكسندر روغاتكين. وشدد كوندراشوف، على أن الفيلم يكرر تماما اللقطات التي نشرتها ست شركات تلفزيونية، معظمها غربية وتتمسك بوجهات نظر تتعارض مع وجهة النظر الروسية حول الأحداث في بيسلان.

وقال الصحفي: "لماذا لا يحجبون هذه الأفلام التي تعرضها القنوات الغربية؟ لم نتلق إجابة بعد. نواجه جدارا خرسانيا لا يمكن قطعه إلا عن طريق المحاكم والتشريعات الروسية، والغرامات".

المصدر: نوفوستي