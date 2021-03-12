دخول سفينة تابعة لـ"الناتو" البحر الأسود

أكد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن الفرقاطة الإسبانية "كريستوبال كولون" التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" دخلت البحر الأسود، وأن الجانب الروسي يتابع تحركاتها.

وتدخل سفن دول "الناتو" بشكل شبه دوري البحر الأسود، ففي نهاية يناير الماضي، تتبع أسطول البحر الأسود الروسي تحركات المدمرتين الأمريكيتين "بورتر" و"دونالد كوك".

وأشارت الخارجية الروسية مرارا إلى أن "الوجود العسكري في البحر الأسود لسفن دول من خارج المنطقة لا يسهم في تعزيز الاستقرار، في حين تصر الولايات المتحدة على أنها تعمل في إطار اتفاقية مونترو، التي تضبط مرور السفن الحربية عبر البوسفور والدردنيل.

المصدر: "نوفوستي"