روسيا.. حادثا سير بمشاركة 17 سيارة في موسكو (فيديو)

وقع حادثا سير جماعيان بمشاركة 17 سيارة على طريق موسكو الدائري، اليوم الأحد، حسبما أوردت سلطات العاصمة الروسية.

وأشارت الوزارة المحلية للنقل والمواصلات في موسكو أن 11 سيارة تصادمت على الجهة الخارجية من الطريق الدائري في حوالي الساعة العاشرة صباح الأحد.

وأضافت الوزارة أن 6 سيارات أخرى تصادمت في المنطقة نفسها على الجهة الداخلية من الطريق ذاته، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

ورجح مصدر بأجهزة الطوارئ، في حديث لوكالة "تاس" أن يكون سوء الأحوال الجوية المرتبطة بتساقط الثلوج هذا اليوم بموسكو هو الذي تسبب بوقوع الحادثين.

المصدر: تاس