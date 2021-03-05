بالأرقام.. كيف أثر كورونا على مؤشر الوفيات في روسيا؟

نشرت هيئة الإحصاءات الروسية الرسمية "روس ستات" اليوم الجمعة أرقاما تسلط الضوء على مدى تأثير فيروس كورونا المستجد على مؤشر الوفيات في البلاد.

وحسب الإحصاءات الجديدة، أصبح الفيروس التاجي سببا رئيسيا لوفاة 26292 شخصا في روسيا خلال شهر يناير الماضي، منها 21511 حالة إصابة مؤكدة و4781 إصابة مرجحة.

بالإضافة إلى ذلك، توفي في البلاد خلال يناير 10815 مصابا آخر بكورونا تعود وفاتهم إلى أسباب أخرى غير الفيروس.

وتمثل هذه الأرقام تراجعا مقارنة مع الإحصاءات المحدثة لشهر ديسمبر، حيث تسبب كورونا مباشرة في وفاة 32408 أشخاص (منها 5396 حالة غير مؤكدة)، بالإضافة إلى وفاة 12923 مصابا آخر فارقوا الحياة لأسباب أخرى.

وسجل "روس ستات" في يناير 2021 نحو 219.8 ألف حالة وفاة بين مواطني روسيا، ما يمثل زيادة بمقدار 33.9% مقارنة مع بداية العام 2020.

وبشكل عام، توفي في روسيا خلال فترة بين أبريل 2020 ويناير 2021، حسب الإحصاءات، 200432 شخصا مصابا بمرض "كوفيد-19"، وأصبح الفيروس التاجي سببا رئيسيا لوفاة 131118 من هذه الحالات.

وارتفع مؤشر الوفيات في روسيا في عام 2020 بنسبة 17.9%.

وأشارت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا إلى أن نسبة الوفيات جراء كورونا في روسيا في يناير تراجعت بـ9.5% مقارنة مع ديسمبر.

وتتجاوز إحصاءات "روس ستات" بشكل ملموس بيانات غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا التي تسجل فقط الوفيات الناجمة مباشرة عن كورونا.

المصدر: RT + "تاس" + "نوفوستي"