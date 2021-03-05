السماح باستخدام لقاح "EpiVacCorona" لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما

أعلنت المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أنها سمحت باستخدام اللقاح الروسي الثاني "EpiVacCorona" ضد كورونا لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

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وأظهرت الأبحاث التي أجرتها وزارة الصحة الروسية الفاعلية والسلامة العالية لهذا اللقاح.

ويعني ذلك أنه سيتم إدخال تعديلات على شهادة تسجيل لقاح "EpiVacCorona" (إيبافاك كورونا) تسمح باستخدامه لتلقيح الأشخاص الذي تزيد أعمارهم على 60 عاما. فيما كان من المفترض سابقا أنه يمكن استخدامه لتطعيم الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما فقط.

ويعد "EpiVacCorona" اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا، وقام بابتكاره مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات الواقع في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

ويتميز هذا اللقاح بمستوى أمنه العالي الذي تم تحقيقه بفضل تكنولوجيا الحصول عليه. ولا يحتوى الدواء على الفيروس الحي، وهو يشكل مناعة مضادة للفيروسات عن طريق استخدام الببتيدات المصنعة.

وأرسل مركز "فيكتور" في فبراير الماضي نتائج المرحلتين الأولى والثانية للتجارب السريرية للقاح "EpiVacCorona" إلى عدد من المجلات العلمية الأجنبية.

المصدر: نوفوستي