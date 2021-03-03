بوتين يطالب وزارة الداخلية بمحاربة الدعاية القومية وكراهية الأجانب

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من وزارة الداخلية بمحاربة الدعاية القومية وكراهية الأجانب بشدة وكذلك معاقبة المحرضين.

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وقال بوتين أثناء كلمة ألقاها في جلسة موسعة لوزارة الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء: "يجب أن نعير اهتماما خاصا لمكافحة التطرف. وأدعو لمحاربة الدعاية القومية وكراهية الأجانب والعدوان والعنف بين الأديان ومعاقبة المحرضين الذين يهربون ويختبئون ويتوبون حال احتجازهم بل إنهم يدفعون الناس إلى طريق الانحراف".

وذكر أنه قد أشار في جلسة مماثلة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي إلى المهام الرئيسية لضمان النظام الاجتماعي وأمن المواطنين أثناء التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف: "إن الحق الدستوري للشعب الروسي باختيار مندوبيه بحرية يجب ضمانه وحمايته بثبات".

المصدر: تاس