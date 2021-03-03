بوتين: المواطنون ينتظرون أداء أكثر فعالية من أجهزة الأمن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مواطني البلاد ينتظرون من أجهزة الأمن أداء أكثر فعالية، وخاصة في مجال التصدي للتهديد الإجرامي.

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وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع موسع لقيادات وزارة الداخلية، قيم بوتين إيجابا أداء أجهزة الأمن في العام الماضي، "رغم الصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا". وأشار إلى أن "مواطني روسيا ينتظرون أداء أكثر فعالية من جميع طبقات السلطة وجميع مؤسسات الدولة، بما فيها رجال الأمن".

وأضاف بوتين أنه يعول على أن تبذل أجهزة الأمن كل الجهود من أجل "رفع مستوى سلامة المواطنين، وضمان حقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم"، إضافة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة التهديد الإجرامي.

كما حث رئيس الدولة كوادر وزارة الداخلية على مواصلة عملهم في مكافحة التطرف ومظاهر الكراهية العرقية، ودعاهم إلى اهتمام أكبر في متابعة شبكة الإنترنت للكشف عن أعمال مخالفة للقانون ترتكب بواسطتها.

وركز بوتين في كلمته على ضرورة الكشف عن "الأشخاص الذين يقومون بجر القاصرين إلى أنشطة غير قانونية"، بما في ذلك تحريضهم على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة.

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