وكالة: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على "مسؤولين كبار" في روسيا بسبب قضية نافالني

أفادت وكالة DPA الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية على "مسؤولين كبار" في روسيا على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية في بروكسل أنه قد تم اعتماد الوثيقة القانونية ذات الصلة و"سيتم نشرها "قريبا جدا" في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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وحسب الوكالة، فإن من بين المسؤولين الذين تستهدفهم العقوبات، رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، وقائد الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير دائرة السجون الفدرالية ألكسندر كلاشنيكوف، والمدعي العام الروسي لإيغور كراسنوف.

وكانت الخارجية الروسية حذرت من أن عقوبات أوروبية جديدة ضد مسؤولين روس على خلفية قضية اعتقال نافالني، لن تبقى دون رد.

المصدر: وكالات