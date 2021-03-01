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موسكو: العقوبات الأوروبية المرتبطة بقضية نافالني لن تبقى دون رد

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موسكو: العقوبات الأوروبية المرتبطة بقضية نافالني لن تبقى دون رد
Sputnik
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أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو سترد على العقوبات الفردية الجديدة التي قررت بروكسل فرضها على مسؤولين روس على خلفية قضية اعتقال المعارض أليكسي نافالني.

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وقال غروشكو اليوم الاثنين ردا على سؤال صحفي: "بالطبع، عندما يقع الفعل سيكون هناك رد فعل من جانبنا"، دون أن يحدد طبيعة الرد الروسي، مشيرا إلى أنه من غير المجدي حاليا إطلاق أي تكهنات بهذه الخصوص.

وأضاف غروشكو أن موافقة الاتحاد الأوروبي على العقوبات ذات الصلة بقضية نافالني، لم تفاجئ موسكو، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تدمر العلاقات الثنائية.

وأطلق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الاثنين، إجراءات فنية لإصدار قائمة عقوبات جديدة خاصة بانتهاك حقوق الإنسان، يفترض أن تشمل مسؤولين روس على صلة باعتقال نافالني، وذلك بعد "الاتفاق" الذي اتخذه التكتل بهذا الشأن في 22 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات

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