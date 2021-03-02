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لافروف: سنرد بالمثل على العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب نافالني

أخبار روسيا

لافروف: سنرد بالمثل على العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب نافالني
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية المحتملة ضد روسيا.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع نظيره الأوزبكستاني، اليوم الثلاثاء: "سنرد عليها بالتأكيد. ولم يلغ أحد أحد قواعد الدبلوماسية وهي المعاملة بالمثل".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الولايات المتحدة قد تفرض اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا بسبب المعارض الروسي ألكسي نافالني.

المصدر: نوفوستي

 

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