الكرملين: سياسة العقوبات ضد روسيا لا تحقق أهدافها

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرى أن سياسة العقوبات ضد روسيا لا تحقق أهدافها.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "سنسترشد بمصالحنا الخاصة. وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع بشكل عام فمن المحتمل أن أولائك الذين يواصلون الاعتماد على القيود في مجال العلاقات الدولية، لقد حان الوقت أن يفكروا فيما إذا حققت هذه القيود أهدافها. هل تعتبر هذه السياسة فعالة وهل تحقق أهدافها؟ الإجابة ستكون واضحة. لا تحقق هذه السياسة أهدافها".

وأضاف أنه يجب على من يفرض هذه العقوبات التفكير فيما إذا أثرت هذه العقوبات سلبا على العلاقات بين البلدان وفيما إذا لم تعتبر العقوبات سببا لتدهور هذه العلاقات.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الولايات المتحدة قد تفرض اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا بسبب المعارض الروسي ألكسي نافالني.

المصدر: نوفوستي