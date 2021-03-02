بوتين يهنئ غورباتشوف بعيد ميلاده الـ90

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأول والأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، بعيد ميلاده الـ90، ووصفه بأنه شخصية بارزة لعصرنا تركت أثرا كبيرا في مجرى التاريخ.

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في برقية تهنئة لغورباتشوف الذي يحتقل بعيد ملاده اليوم الثلاثاء 2 مارس، تمنى له بوتين وافر الصحة والخير وكتب: "أرجو قبول تهنئتي بمناسبة اليوبيلي التسعيني الرائع. تنتمون بحق لسلسلة الشخصيات المتميزة ورجال الدولة البارزين لعصرنا الذين كان لهم تأثير كبير في مسار التاريخ الوطني والعالمي".

وأضاف بوتين أن خبرة غورباتشوف المهنية والحياتية وطاقته وقدراته الإبداعية تساعده في المشاركة في السؤون العامة والعمل التنويري والاهتمام بتنفيذ مشاريع إنسانية دولية.

ترأس غورباتشوف الاتحاد السوفيتي من العام 1985 إلى العام 1991 كأمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي أولا، ثم كرئيس للدولة. بعد توقيع اتفاقية تأسيس رابطة الدول المستقلة في ديسمبر عام 1991، أعلن غورباتشوف تنحيه عن منصبه الرئاسي.

واسم غورباتشوف مرتبط بنهج "البيريسترويكا" أو "إعادة بناء" النظام السوفيتي، التي أطلقها عام 1986 من خلال إلغاء الرقابة وضمان حرية وسائل الإعلام، ما سميت بسياسة "العلنية".

كما دفع غورباتشوف لإلغاء الدور القيادي للحزب الشيوعي في حياة الدولة والانتقال إلى التعددية الحزبية والانتخابات الحرة، وتنويع أشكال الملكية والنشاط الاقتصادي في البلاد.

وفي الساحة الدولية أعلن غورباتشوف عام 1987 سياسة "التفكير السياسي الجديد"، التي تضمنت مبدأ أولية القيم الإنسانية العامة، والتخلي عن المجابهة مع الغرب والتوجه نحو نزع السلاح.

وبعد استقالته أنشأ غورباتشوف الصندوق الدولي للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية "صندوق غورباتشوف"، و"الصليب الأخضر الدولي"، و"منتدى السياسة الجديدة"، كما كان أحد المبادرين لإنشاء "منتدى الحائزين على جائزة نوبل للسلام".

المصدر: وكالات