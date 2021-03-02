ماتفيينكو: روسيا ستفتح حدودها تدريجيا

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أن حدود روسيا مع الدول الأخرى ستفتح تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي، مضيفة أنه لا يمكن لأحد حتى الآن التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

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وقالت في حديثها لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يمكن لأحد أن يقول اليوم بثبات متى سنكون جاهزين لفتح الحدود لمواطني الدول الأخرى. ونتابع الوضع باهتمام. ونأمل بفتح الحدود تدريجيا بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".

وأشارت إلى أن الوضع الصحي يتحسن في روسيا بشكل موضوعي بفضل القرارات المتخذة وتنفيذ المتطلبات الصحية والوبائية والإجراءات الإضافة في مكافحة الفيروس. كما عبرت عن اعتقادها بأن تحسن الوضع يعود أيضا لحملة التطعيم الجماعي وزيادة انضباط المواطنين الروس الذين يرتدون أقنعة الوجه والقفازات ويلتزمون بمتطلبات المسافة الاجتماعية.

وتابعت: "يرى الخبراء أنه سيتم إلغاء معظم القيود بحلول بداية الصيف بسبب الانخفاض الجدي لعدد الإصابات بكورونا.

المصدر: نوفوستي