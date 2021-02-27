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برلماني روسي يقترح تشديد العقوبة على المواد الإباحية

أخبار روسيا

برلماني روسي يقترح تشديد العقوبة على المواد الإباحية
Sputnik
عضو مجلس الدوما فيتالي ميلونوف
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اقترح عضو مجلس الدوما الروسي فيتالي ميلونوف، على وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، إضافة مادة إلى قانون العقوبات الجنائية الروسي، حول إنتاج وتوزيع المواد الإباحية.

وشدد البرلماني الروسي، على ضرورة ملاحقة ومعاقبة الذين ينتجون المواد الجنسية التي تتضمن اغتصاب وقتل، مع البشر والحيوانات.

وأكد ميلونوف، أن الجرائم ضد الحصانة الجنسية للمواطنين "تشكل قسما كبيرا من إجمالي الجرائم المرتكبة في روسيا.

ويرى ميلونوف، أن السبب غير المباشر لهذه الجرائم، يكمن في انتشار المواد الإباحية، التي تروج لارتكاب جرائم على أساس جنسي.

المصدر: نوفوستي

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