قديروف: عملية القضاء على عصابة بوتوكايف في الشيشان تمت بإشراف الرئيس بوتين

أكد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، أن العملية الخاصة ضد عصابة أصلان بوتوكايف في الجمهورية، تمت بإشراف مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب قديروف على صفحته في شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية: "أنه أمر رمزي أننا وجهنا الضربة الأخيرة الحاسمة لقطاع الطرق السريين بمشاركة مباشرة من الرئيس بوتين، الذي أشرف على العملية الخاصة شخصيا".

وأعلن قديروف في الـ20 من يناير الماضي، القضاء على 6 مسلحين من عصابة بوتوكايف كانوا على القائمة الفدرالية للمطلوبين في الشيشان.

من جهته، أكد قائد الفوج الخاص، زميد شلايف، المسؤول عن العملية، أن "المسلحين من عصابة أصلان بوتوكايف، والذين تمت تصفيتهم خلال العملية الخاصة، كانوا يخططون لمهاجمة مبنى الأمن الفدرالي في عاصمة الشيشان غروزني".

وفي 2016، أدرج كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصلان بوتوكايف، إلى جانب أيرات وحيدوف (من مواليد تتارستان)، على قوائمهما السوداء للأشخاص المشتبه بصلاتهم بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وحسب معلومات الأمم المتحدة، فقد تورط بوتوكايف، وهو من مواليد عام 1974، في تمويل النشاط الإرهابي والتخطيط والتواطؤ في إعداد هجمات إرهابية لتنظيمي "القاعدة" و"إمارة القوقاز" وجماعات إرهابية أخرى في شمال القوقاز، كما تشير تلك المعلومات أيضا إلى دور بوتوكايف في بيع وتوريد أسلحة ومواد أخرى للإرهابيين.

المصدر: RT