بوتين يهنئ قديروف بالقضاء على "آخر أمراء الشيشان" وعصابته

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بالقضاء على عصابة كان يقودها القائد الميداني أصلان بوتوكايف.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين تواصل مع الرئيس الشيشاني عبر الهاتف وهنأه وغيره من المشاركين في العملية الأمنية التي أسفرت عن تصفية أفراد العصابة الستة، وقال إنهم سيحصلون على جوائز حكومية.

وذكر بيسكوف أن بوتوكايف الملقب بـ "آخر أمراء الشيشان: كان مطلوبا لدى أجهزة الأمن في جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا، مضيفا أن العملية جرت بمشاركة وحدات من الحرس الوطني الروسي وتشكيلات فوج الردع السريع الشيشاني ورئيس الشيشان شخصيا، وأن العمل جار حاليا للتعرف على هوية المسلحين القتلى.

وفي وقت سابق، أعلن قديروف عن القضاء على ستة مسلحين في جمهوريته، مضيفا أن هذا الحدث جاء دليلا على طي صفحة أنشطة العصابات المسلحة في الشيشان. وأشار إلى أن بوتين كان على علم بخوض العملية وأدخل تعديلات على سيرها ووجه على أعلى مستوى من المهنية بدون وقوع خسائر في صفوف قوات الأمن.

وفي 2016، أدرج كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصلان بوتوكايف، إلى جانب أيرات وحيدوف (من مواليد تتارستان)، على قوائمهما السوداء للأشخاص المشتبه بصلاتهم بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وحسب معلومات الأمم المتحدة، فقد تورط بوتوكايف، وهو من مواليد عام 1974، في تمويل النشاط الإرهابي والتخطيط والتواطؤ في إعداد هجمات إرهابية لتنظيمي "القاعدة" و"إمارة قوقاز" وجماعات إرهابية أخرى في شمال القوقاز. وتشير تلك المعلومات أيضا إلى دور بوتوكايف في بيع وتوريد أسلحة ومواد أخرى للإرهابيين.

المصدر: نوفوستي