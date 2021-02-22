المسيرة الروسية "أوريون" تقصف أهدافا للجماعات المسلحة في سوريا

عرضت القناة الروسية الأولى تقريرا مصورا حول استخدام الطائرة المسيرة الروسية من طراز "أوريون" في قصف أهداف للتنظيمات المسلحة في سوريا.

وبحسب التقرير تم قصف 17 هدفا، ويظهر الفيديو عمليات تدمير العديد من مواقع المسلحين.

وأصابت المسيرة الروسية أهدافا في أوقات مختلفة، بما في ذلك في الليل، معتمدة في ذلك على التصوير الحراري لرصد المواقع وتحديد الأهداف.

وقد بدأ العمل على تصنيع المسيرة "أوريون" (Orion) منذ عام 2011 بأمر من وزارة الدفاع الروسية.

وتنتمي "أوريون" إلى فئة المركبات ذات الارتفاعات المتوسطة، والتي تحلق لمدة طويلة قد تصل إلى يوم كامل، ويبلغ وزنها 1100 كيلوغرام، وحمولتها تصل إلى 250 كيلوغراما.

ويمكن تزويد "أوريون" بالصواريخ الموجهة صغيرة الحجم والقنابل الموجهة ضد الأهداف الأرضية.

المصدر: نوفوستي