بالفيديو.. تساقط الثلوج في سوتشي يثير خطر وقوع انهيارات جليدية في جبال المنطقة

أثار تساقط الثلوج الشديدة على مدينة سوتشي الساحلية الروسية ازدياد خطر وقوع انهيارات جليدية في جبال المنطقة.

وقال مدير دائرة الطوارئ بمدينة سوتشي، فاديم سنيغيريوف، إن كمية الثلوج التي تساقطت في أراضي المدينة وضواحيها خلال الأسبوع الأخير يتجاوز النسبة الشهرية لسقوط الثلوج بمقدار 2.5 مرة.

وأضاف أن وقوع المدينة في منطقة تأثير جبهات جوية مختلفة أسفر عن التدهور الشديد للأحوال الجوية، الأمر الذي أدى إلى حدوث 11 انهيارا جليديا في جبال تسوتشي.

وتوقف مطار سوتشي الدولي مؤقتا في 17 فبراير الجاري عن استقبال الرحلات الجوية بسبب الرياح القوية والثلوج. كما تم من جراء ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى المحلية، فيما أغلقت عدد من المدارس أبوابها.

وتقوم خدمات الطوارئ في المنطقة حاليا بعمل نشيط من أجل تطهير الطرق الرئيسية من الثلوج وإزالة الأشجار التي سقطت بسبب الثلوج والرياح، واستئناف تزويد المساكن بالكهرباء.

المصدر: وكالات