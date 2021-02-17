القرم.. حبس 5 من منتسبي تنظيم "حزب التحرير الإسلامي"

قضت المحكمة الجزائية في مقاطعة سيمفيروبول في جمهورية القرم الروسية بحبس خمسة من أعضاء تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي.

وذكرت المحكمة في بيان عنها: "تقرر حبسهم احترازيا حتى الـ15 من أبريل على ذمة التحقيق".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الموقوفين يشتبه في مشاركتهم بأنشطة منظمة إرهابية، وفقا للتشريعات الروسية".

وأوضحت المصادر، أن "اثنين منهم متهمان بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة أو التفرد بالسلطة بالقوة".

من جهته، قال المحامي إميل كوربيدينوف إن "مشتبها ثالثا في القضية تم احتجازه في مدينة سيفاستوبول، وستنظر محكمة أخرى في الإجراءات القانونية بحقه".

وحسب مصادر إعلامية روسية، "تم اعتقال 6 أشخاص في سيمفيروبول وبيلوغورسك وباخشيساراي ومنطقة سوفيتسكي وقرية أورلوفكا في سيفاستوبول" على ذمة التحقيق في نشاطات إرهابية.

المصدر: RT + "تاس"