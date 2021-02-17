 
مباشر

القرم.. حبس 5 من منتسبي تنظيم "حزب التحرير الإسلامي"

أخبار روسيا

القرم.. حبس 5 من منتسبي تنظيم
Reuters
قواتالأمن الروسي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psqo

قضت المحكمة الجزائية في مقاطعة سيمفيروبول في جمهورية القرم الروسية بحبس خمسة من أعضاء تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي.

وذكرت المحكمة في بيان عنها: "تقرر حبسهم احترازيا حتى الـ15 من أبريل على ذمة التحقيق".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الموقوفين يشتبه في مشاركتهم بأنشطة منظمة إرهابية، وفقا للتشريعات الروسية".

وأوضحت المصادر، أن "اثنين منهم متهمان بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة أو التفرد بالسلطة بالقوة".

من جهته، قال المحامي إميل كوربيدينوف إن "مشتبها ثالثا في القضية تم احتجازه في مدينة سيفاستوبول، وستنظر محكمة أخرى في الإجراءات القانونية بحقه".

وحسب مصادر إعلامية روسية، "تم اعتقال 6 أشخاص في سيمفيروبول وبيلوغورسك وباخشيساراي ومنطقة سوفيتسكي وقرية أورلوفكا في سيفاستوبول" على ذمة التحقيق في نشاطات إرهابية.

المصدر: RT + "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا