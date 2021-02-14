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بوتين: لن نتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا إذا مارست أنشطة عدائية

أخبار روسيا

بوتين: لن نتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا إذا مارست أنشطة عدائية
RT YouTube
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا في حال إقدام الأخيرة على أنشطة عدائية.

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وقال بوتين خلال لقاء جمعه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية وبثت قناة "روسيا-24" التلفزيونية مقاطع منه اليوم الأحد: "لا رغبة لدي مثلا في حجب أو تقييد شيء ما بدون سبب. لكني لا أستبعد ذلك في حال إجراء أنشطة عدائية ضدنا. ذلك أن الأنشطة العدائية ضد بلادنا غير مقبولة".

كما أكد بوتين أن السلطات "لن تلجأ إلى حجب أي شيء" ما لم تمتلك روسيا "منتجا بديلا مماثلا"، وحتى بعد ذلك لن يحدث ذلك إلا "مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المعينة".

وعبر الرئيس الروسي عن قناعته بأن الشبكات الأجنبية ستغير سلوكياتها ما إن ترى أن هناك بديلا وأنها لم تعد تحتكر هذا السوق".

 وتابع: "لن نفعل شيئا (ضد الشبكات الأجنبية) لمجرد أنها لا تروق لنا أو لأنها كتبت شيئا عن قيادات ما. قد يحدث مشاكل لمواطنينا ومستهلكينا بصورة مصطنعة إن تصرفنا ضد هذه الشبكات، لن نفعل ذلك طبعا.. لكن في حال هاجمتنا فلن يبق أمامنا سوى أن نرد عليها بالطبع. وآمل أنها هي الأخرى ستدرك ذلك أكثر فأكثر وستغير سلوكها عندما ستعلم أنها قد خسرت انفرادها في السوق مع توفر البديل" الروسي.

المصدر: تاس

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