روسيا تسجل أدنى إصابات بكورونا خلال 4 أشهر وتتخطى عتبة الـ80 ألف وفاة بالوباء

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأول مرة منذ منتصف أكتوبر الماضي إلى نحو 14 ألف حالة، فيما تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى عتبة الـ80 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 14185 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 14861 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 15 أكتوبر الماضي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1559 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1099 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.2% من المرضى الجدد.

كما سجلت السلطات الصحية تراجعا ملحوظا في معدل ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال 24 ساعة مقارنة مع الأيام السابقة، إذ تم رصد 430 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 502 وفاتين في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الثامن من فبراير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و71883 إصابة مؤكدة منها 80126 حالة وفاة و398656 حالة نشطة وثلاثة ملايين و593101 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 106.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 377 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 631 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT